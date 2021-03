Che tirasse aria di divorzio fra i 5stelle e Davide Casaleggio (nella foto) era abbastanza chiaro, il termine della questione è quanto questo divorzio possa essere consensuale o “con addebito”.

A lavorare affinché lo strappo non sia troppo traumatico sono sia Beppe Grillo che Giuseppe Conte, che il 4 marzo scorso, giorno del lancio del Manifesto ControVento (presentato dal presidente dell’associazione Rousseau e dal suo braccio destro Enrica Sabatini come un decalogo di regole ma in realtà con chiari riferimenti ad una gestione anche politica, non solo metodologica) avrebbero sentito telefonicamente Casaleggio.

Ma la rottura con i parlamentari grillini è ormai insanabile, tanto che gli eletti confidano che l’ex premier prenda in mano la situazione, mettendo alla porta Casaleggio e l’associazione senza troppi giri di parole. Intanto nei prossimi giorni il tesoriere del M5s Claudio Cominardi potrebbe aprire un conto corrente intestato al Movimento: lì i deputati e i senatori verseranno eventualmente i soldi che da mesi, ormai, hanno smesso di inviare a Rousseau (non a caso, fra i motivi del contendere, i 450mila euro di “donazioni” mai pervenute non sono un elemento secondario).

Il progetto di una piattaforma alternativa, che consenta di ricreare le forme di una “partecipazione diretta” proprio come Rousseau ma totalmente di proprietà del M5s c’è già, e l’idea è quella che nel tempo indipendentemente da chi assumerà la guida del Movimento.