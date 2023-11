Nuova puntata di Report sulla famiglia La Russa

Report, con una nuova inchiesta di Giorgio Mottola in collaborazione Greta Orsi, in onda questa sera su Rai3, torna sulla famiglia di Ignazio La Russa. Dopo le dure polemiche del presidente del Senato, contro l’inchiesta andata in onda un mese fa (qui per rivederla), il programma condotto da Sigfrido Ranucci ritorna sull’argomento con un’intervista inedita a un ex parlamentare e dirigente nazionale dell’Msi che conferma, fa sapere in un’anticipazione Report, “i rapporti della famiglia La Russa con alcuni finanzieri opachi, uno dei quali ha fatto fortuna grazie alle leggi razziali contro gli ebrei, e con il banchiere della mafia e della P2 Michele Sindona”.

Report, con una nuova inchiesta in onda su Rai3, torna sulla famiglia del presidente del Senato Ignazio La Russa

Nel corso della puntata sarà trasmessa anche l’intervista esclusiva a uno degli ex militanti neofascisti condannati per l’omicidio del poliziotto Antonio Marino “che rivelerà particolari inediti legati agli scontri e ai risarcimenti di quel 12 aprile 1973, noto come il giovedì nero di Milano”.

La genesi delle relazioni tra il presidente del Senato e Berlusconi

Report ricostruirà inoltre la genesi delle relazioni tra il presidente del Senato e Silvio Berlusconi, attraverso la testimonianza di un ex parlamentare di Alleanza Nazionale e del Popolo della libertà, e l’origine della frattura tra Fini e Berlusconi. Infine, Report rivelerà le dinamiche riguardanti il cognato di Ignazio La Russa, Gaetano Raspagliesi, per l’acquisto di un altro call center, questa volta in Lombardia.