Nuova scossa di terremoto al largo di Fano

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall’Ingv alle ore 13.35 di oggi sempre nella zona della costa marchigiana anconetana. L’epicentro a 29 chilometri da Fano.

Un nuova scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 4, è stata registrata oggi al largo della costa marchigiana anconetana

Anche questa volta, come era avvenuto ieri con il sisma di magnitudo 5.7, la scossa di terremoto è stata registrata in mare ad una profondità di 9 km ed è stata preceduta da altre due alle 13.28 e 13.30, rispettivamente di magnitudo 2.8 e 2.4.

Oltre 130 le scosse registrate finora dall’Ingv davanti alla costa marchigiana

Dall’inizio della sequenza nella Marche, con il sisma più forte registrato ieri alle 7.07, l’Ingv ha rilevato in totale, compresi anche gli episodi sotto a magnitudo 2.0, 130 scosse di terremoto davanti alla costa marchigiana pesarese. Mentre altre 15 si sono verificate finora nella giornata oggi.

“Nessun danno grave a persone o edifici. In base agli accertamenti effettuati fino ad ora dagli organi competenti e dalla Protezione civile i danni riscontrati risultano lievi e la situazione è sotto controllo. Rimane alta l’allerta e continua il monitoraggio dell’evoluzione della situazione” ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, facendo il punto sul terremoto.

I Vigili del fuoco hanno compiuto finora 200 tra sopralluoghi e verifiche. Circa 25 gli sfollati in provincia di Ancona

Proseguono, intanto, i sopralluoghi dei Vigili del fuoco e le verifiche di stabilità sugli edifici nelle province di Ancona, Pesaro e Urbino interessate dal terremoto. “Sono circa 25 al momento gli sfollati ad Ancona” ha riferito all’Ansa l’assessore alla Protezione civile del Comune di Ancona, Stefano Foresi.

I Vigili del fuoco hanno compiuto finora 200 tra sopralluoghi e verifiche durante i quali sono stati riscontrati danni di lieve entità alle strutture. Nella notte ad Ancona “sono stati evacuati, per delle lesioni nei rispettivi appartamenti, due nuclei familiari residenti in via Macerata e sei residenti in via Maggini”.