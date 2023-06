Nuovi sbarchi a Lampedusa, l’hotspot dell’isola al collasso. Il racconto: “Migranti dispersi dopo un naufragio”

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa, con l'hotspot al collasso. Tra i migranti, in due raccontano di persone disperse in un naufragio.

Alcuni migranti sarebbero dispersi in seguito al naufragio di un barchino avvenuto in acque tunisine. Le persone a bordo sono state soccorse da un altro barchino con 29 migranti e hanno raggiunto Lampedusa. I due sopravvissuti, però, raccontano di compagni di viaggio dispersi. In totale sono 31 le persone arrivate a bordo del barchino soccorso dalla Guardia di finanza e che ora si trovano a Lampedusa.

Il racconto dei sopravvissuti

I due migranti raccontano che alcuni naufraghi sarebbero stati soccorsi da una motovedetta tunisina, mentre altri sarebbero dispersi in mare. Non sono però riusciti a fornire informazioni precise su quante fossero le persone a bordo del barchino. La squadra mobile di Agrigento sta sentendo i due per provare a capire qualcosa in più e allertare, se possibile, i soccorsi. Il barchino sarebbe partito da Sfax, in Tunisia.

I migranti a Lampedusa: hotspot pienissimo

A Lampedusa, intanto, sono ben 3.279 i migranti presenti nell’hotspot: parliamo di una cifra otto volte oltre la capienza massima prevista di 300 persone. Nella notte si sono uniti altri 252 migranti. La struttura è quindi sovraffollata, anche se nelle ultime ore quasi 700 persone sono state trasferite a Pozzallo e Porto Empedocle. Altre 350 migranti verranno trasferiti nelle prossime ore a Porto Empedocle, Trapani e Catania.