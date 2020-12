Nuovo carico di vaccini Pfizer giunto a Ciampino, Malpensa e in altri 7 scali. Le 470mila dosi già in viaggio verso i siti di somministrazione

E’ giunto questa mattina all’aeroporto di Ciampino, così come a Malpensa e in altri 7 scali, un aereo Dhl con migliaia di dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer. Una scena alla quale abbiamo già assistito in questi giorni e che si ripeterà molte volte nelle settimane a seguire. I vaccini in consegna oggi fanno parte dello stock di 470mila dosi annunciato ieri dal Commissario Domenico Arcuri (leggi l’articolo). Gli aerei sono atterrati negli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Ancona Falconara, Bologna, Roma Ciampino, Napoli, Pisa e Venezia ed a breve anche a Bari. Dagli scali partiranno i furgoni scortati con i cosiddetti pizza-box, i contenitori con le fiale che saranno consegnate nei 203 siti di somministrazione nelle varie regioni.