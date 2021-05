Coprifuoco spostato alle ore 23 da subito. Poi dal 7 giugno via al coprifuoco a partire dalle 24. È questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la proposta che il premier Mario Draghi ha posto sul tavolo della cabina di regia che si è appena conclusa. Dal 21 giugno, secondo la medesima proposta, ci sarebbe il superamento totale del coprifuoco. Il Consiglio dei Ministri è convocato per le 18,30. Varerà il nuovo decreto su coprifuoco e riaperture.

Il nuovo decreto di Draghi: via il coprifuoco da giugno

Le riaperture riguarderanno anche altri settori. I matrimoni potranno ripartire dal 15 giugno, ma con il “green pass”, e cioè certificazione di vaccinazione o tampone, per i partecipanti. Dal primo giugno i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso. Gli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive riapriranno dal 22 maggio, nel primo weekend successivo al decreto legge Covid. Si va anche, secondo quanto si apprende da fonti di governo, verso una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle 21:00.

La proposta della cabina di regia, tenutasi a palazzo Chigi prima del Cdm, è quella di riaprire a partire dal 1 luglio le piscine al chiuso e i centri benessere. Nello specifico: coprifuoco in zona gialla dalle 23 a partire da subito (entrata in vigore del dl); dalle 24 a partire dal 7 giugno. Superamento totale del coprifuoco dal 21 giugno. In più, dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca, in queste regioni non ci sarà il coprifuoco. Gli impianti di risalita in montagna al via dal 22 maggio.

Dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria avranno questi parametri. Nelle regioni in zona bianca varranno solo le regole di comportamento, tra cui l’obbligo della mascherina e di rispettare il distanziamento. Per quanto riguarda la zona gialla si prevedono riaperture e graduale abolizione del coprifuoco. In zona gialla il coprifuoco ci sarà dalle ore 23.00 a partire da subito, dalle ore 24.00 a partire dal 7 giugno. Il superamento totale del coprifuoco ci sarà dal 21 giugno.