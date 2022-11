Nuovo pesante attacco russo in Ucraina

“La Russia risponde al potente discorso di Zelensky al G20 con un nuovo attacco missilistico. Qualcuno pensa seriamente che il Cremlino voglia davvero la pace? Vuole obbedienza.Ma alla fine i terroristi perdono sempre”. È quanto ha detto il capo dell’ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, dopo che le forze di Mosca hanno lanciato un nuovo attacco sulla Capitale Kiev e in altre città.

Durante l’intervento di Zelensky al G20 Mosca ha lanciato oltre 100 missili sull’Ucraina. Colpita anche la Capitale Kiev

“Gli invasori russi hanno lanciato un centinaio di missili contro l’Ucraina, superando così il massiccio attacco missilistico del 10 ottobre, quando gli invasori lanciarono 84 missili contro l’Ucraina” ha detto il portavoce del comando dell’Aeronautica Militare delle Forze Armate ucraine, Yuriy Ignat. “Questo è un massiccio attacco missilistico – ha affermato ancora Ignat – Le infrastrutture critiche sono il loro primo obiettivo. Ma, sfortunatamente, i missili hanno colpito anche edifici residenziali”.

Attacchi missilistici russi anche a Chernihiv, Mykolaiv e Leopoli

Attacchi missilistici russi, oltre che sulla Capitale dell’Ucraina, sono avvenuti anche nella regione di Chernihiv e di Mykolaiv. “Rimani nei rifugi o in un luogo sicuro”, ha annunciato il capo dell’oblast di Chernihiv, Vyacheslav Chaus, mentre il responsabile di Mykolayiv, Vitaly Kim, ha annunciato una ondata di attacchi missilistici russi nella regione.

Il raid di oggi, ha poi confermato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha colpito un altro edificio “a più piani” causando almeno un morto. Esplosioni e raid sono state segnalati anche a Leopoli e Kharkiv.

A causa degli attacchi russi di oggi la metà dei residenti di Kiev è rimasta senza elettricità per black out di emergenza. Il black out, ha spiegato il sindaco Klitschko, “è un passaggio necessario per bilanciare il sistema di alimentazione ed evitare guasti alle apparecchiature”.

Diverse regioni dell’Ucraina e la Capitale Kiev hanno subito black out elettrici di emergenza

Diverse regioni dell’Ucraina hanno subito interruzioni alle reti elettriche. A Leopoli, ha riferito il governatore Maksym Kozytskyi, sono state colpite “infrastrutture energetiche critiche”, con interruzione dell’elettricità e del segnale per la telefonia mobile. Di danni alle “infrastrutture critiche” ha parlato anche il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov: “Al momento non ci sono informazioni sulle vittime. A causa dei danni alla struttura, ci sono problemi con l’alimentazione elettrica. Interrotto il trasporto elettrico a terra, la metropolitana”.

