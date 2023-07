Via libera della commissione Finanze del Senato al ddl delega per la riforma fiscale. La commissione ha approvato ieri il mandato al relatore, Antonella Zedda (FdI), a riferire in Aula, dove il provvedimento è atteso la prossima settimana.

Ma il testo è passato tra le proteste delle opposizioni. Escludere le sanzioni penali tributarie, in particolare quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, ai contribuenti aderenti all’adempimento collaborativo che “hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l’esistenza dei relativi rischi fiscali”.

A prevederlo tre emendamenti identici di FdI, FI e Lega approvati in commissione last minute. “Una bomba messa sotto al nostro sistema fiscale, a tutto danno dei tantissimi contribuenti onesti e di tutti i cittadini, perché meno tasse e meno sanzioni vuol dire mancato recupero dell’evasione e meno servizi per tutti”, dice il dem Francesco Boccia. Per il vicepresidente M5S, Mario Turco questo governo è genuflesso agli evasori.