Nuovo ricovero in ospedale per Cospito

L’anarchico Alfredo Cospito, che dallo scorso 20 ottobre è in sciopero della fame contro il 41 bis, è stato di nuovo ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano.

Il nuovo trasferimento, secondo quanto ha appreso l’Ansa da fonti del Dap, si è reso necessario in quanto l’anarchico, dopo il rigetto da parte della Cassazione della richiesta di revoca del 41 bis, ha sospeso l’assunzione degli integratori. È la seconda volta che Cospito dal penitenziario di Opera viene trasferito nella struttura ospedaliera.

I medici hanno ritenuto che l’abbassamento di alcuni valori, come quelli del sodio e del potassio, sia pericoloso per la salute del detenuto. Sabato scorso, il medico che lo aveva visitato in carcere, aveva constatato un abbassamento del sodio e una “tenuta” del potassio ma aveva avvertito il legale di Cospito, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, che la mancata assunzione degli integratori avrebbe inciso sulle condizioni di salute dell’anarchico.