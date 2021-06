Nuovo rinvio in vista per le cartelle esattoriali. Governo e maggioranza, secondo quanto ha appreso l’Ansa, sono al lavoro per rinviare di nuovo le riscossioni, al momento bloccate fino al 30 giugno (leggi l’articolo). La mediazione in corso potrebbe portare a un ulteriore rinvio di 2 mesi, dunque fino al 31 agosto con la ripresa delle attività dal 1° settembre.

La novità potrebbe arrivare con una modifica al decreto Sostegni bis, attualmente all’esame della commissione Bilancio della Camera. Sul tema ci sono numerose proposte di modifica compresa quella leghista di prolungare lo stop fino alla fine dell’anno. “Passa la proposta della Lega – ha detto il leader del Carroccio, Matteo Salvini -: estate senza cartelle esattoriali, ora lavoriamo su saldo e stralcio e rottamazione. È una boccata d’ossigeno per 18 milioni di italiani, che in un momento di reale difficoltà come questo rischiavano di ricevere 163 milioni di cartelle”.

La Lega, oltre allo stop delle cartelle, chiede anche una rateizzazione più lunga per la rottamazione e saldo e stralcio, con le rate anche in questo caso sospese dall’inizio della pandemia. Altro nodo quello della scadenza del 30 giugno di saldo-acconto di Irpef, Ires e Irap per i soggetti Isa. La richiesta sarebbe quella di spostarla al 30 settembre per i soggetti Isa, ma il punto di caduta potrebbe portare a uno slittamento di 20 giorni attraverso un Dpcm, senza bisogno di una norma primaria.

Il pacchetto di modifiche al decreto Sostegni bis, compreso l’ulteriore stop delle cartelle, non sarà comunque definito prima della prossima settimana, partendo dai circa 500 emendamenti segnalati da tutti i gruppi (130 quelli delle opposizioni). A disposizione ci sono 800 milioni per le proposte parlamentari già previsti dal decreto, cui si aggiunge il tesoretto da circa 4 miliardi per le richieste di indennizzo a fondo perduto inferiori alle attese.