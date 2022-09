Oggi a Londra i funerali della Regina Elisabetta

È stata chiusa al pubblico, questa mattina, la camera ardente dedicata alla Regina Elisabetta II. Alle 11 (12 ora italiana) nell’abbazia di Westminster saranno celebrati i funerali solenni (QUI LA DIRETTA) a lei dedicati, ai quali parteciperanno oltre 500 tra capi di stato e rappresentanti dei governi di tutto il mondo. L’Italia presente con il presidente Sergio Mattarella e la figlia Laura.

Sono state almeno 400.000 le persone che da mercoledì scorso hanno voluto rendere omaggio al feretro della Regina Elisabetta II. Qualcuno ha dovuto attendere anche 26 ore in fila prima di entrare a Westminster Hall per l’ultimo saluto alla sovrana.

Le porte della Westminster Hall del Parlamento britannico si sono chiuse alle 6.30 di questa mattina. La bara della sovrana è stata trasferita nell’abbazia di Westminster sulla carrozza di Stato e trainata da membri della Royal Navy.

Dopo la funzione, Re Carlo III e gli altri reali di alto rango seguiranno in processione, tra la folla silenziosa, il carro funebre in attesa e il viaggio finale verso Windsor. Per tutto il tempo, il Big Ben, suonerà e i cannoni spareranno a intervalli di un minuto.

A Windsor, la corona della Regine Elisabetta, la sfera e lo scettro saranno rimossi e collocati sull’altare. L’ufficiale più anziano della casa reale, il Lord Ciambellano, rompe simbolicamente la sua “bacchetta d’ordinanza” e la pone sulla pesante bara di quercia rivestita di piombo, drappeggiata con i colori della Regina, che viene quindi calata nella Volta Reale mentre uno zampognaro solitario suona un lamento.

La cerimonia di sepoltura privata avrà luogo nell’adiacente King George VI Memorial Chapel alle 18.30 locali (alle 19.30 in Italia).