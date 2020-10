Oltre 15mila contagi e 127 morti nelle ultime 24 ore. La curva continua a salire. In Lombardia, Piemonte, Campania e Lazio il maggior numero di casi

Contagi in forte crescita in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute i nuovi casi di contagio sono 15.199 (ieri erano stati 10.847) a fronte di 177.848 tamponi, +33.111 rispetto a ieri. In aumento anche i decessi: 127 rispetto agli 89 di martedì. Un dato record, quello dei nuovo positivi, che fa della giornata di oggi la peggiore dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 155.442. I ricoverati con sintomi 9.057 (+603), di questi 926 (+56) si trovano nelle terapie intensive; 145.459 i malati in isolamento domiciliare. Le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi: Lombardia (4.125), dove da domani scatterà il coprifuoco, seguita da Piemonte (1.799), Campania (1.760), Veneto (1.422), Lazio (1.219).