Oltre 28mila nuovi casi e 353 morti nelle ultime 24 ore. In forte crescita le terapie intensive. Ultimi ritocchi al Dpcm. Coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5

Sono 28.244 (ieri erano state 22.253) i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 182.287 tamponi, quasi 47mila più di ieri, con la percentuale positivi-tamponi al 16,39%, i decessi sono 353 (ieri 233). Gli attualmente positivi sono 418.142, con un incremento di 21.630 unità. In deciso aumento, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, i ricoveri in terapia intensiva (leggi l’articolo): 203 contro gli 83 di ieri, per un totale che sale a 2.225. In crescita anche i ricoveri ordinari: +1.274 (ieri +938) per un totale di 21.114. I guariti sono 6.258 (ieri 6.637), per un totale di 302.275. I malati isolamento domiciliare sono 394.803 (+20.153 rispetto a ieri). Le regioni con il maggior numero di casi sono la Lombardia con 6.804 nuovi contagi, seguita da Piemonte (+3.169), Campania (+2.971), Veneto (+2.298), Toscana (+2.336) e Lazio (+2.209).

Governo e Regioni, intanto, stanno definendo gli ultimi dettagli del Dpcm che dovrebbe essere varato questa notte da Palazzo Chigi contenente ulteriori misure per il contenimento della seconda ondata dell’epidemia. “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” si legge in una prima bozza resa nota dalle agenzie di stampa, dunque ancora provvisoria, dello stesso decreto. E’ in ogni caso “fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020”.