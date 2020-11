Oltre 32mila nuovi casi e 731 vittime nelle ultime 24 ore. Mai così tante da aprile. Rezza: “Quadro stabile ma quello dei decessi è un dato molto negativo”

Crescono ancora, rispetto all’ultima rilevazione di ieri, i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono 32.191 (ieri erano 27.354) i nuovi contagiati a fronte di 208.458 tamponi. Impennata dei decessi, tanto che la giornata di oggi segna un record nella seconda ondata autunnale: 731 decessi contro i 504 di ieri. Ma il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,47%, due punti e mezzo in meno rispetto a ieri (era al 17,92%).

“Abbiamo un quadro stabile con una lieve diminuzione dei postivi – ha commentato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza -, ma con indicatori sui ricoveri e i decessi che non sono buoni e che rappresentano la conseguenza dei casi cumulatisi in queste settimane. Al momento comunque non c’è una crescita dell”epidemia, ma forse una leggere diminuzione”.