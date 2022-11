Omicidi a Roma, la Polizia indaga su una chat di incontri

La chiave per dare un nome e un volto al killer, che ieri a Roma, nel quartiere Prati, ha ucciso due prostitute cinesi e una 65enne colombiana, potrebbe nascondersi dietro i dialoghi contenuti in una chat di un sito di incontri per adulti. È questa una delle piste a cui lavorano gli investigatori della Polizia che indagano sui tre omicidi avvenuti mercoledì mattina nella Capitale e compiuti, con ogni probabilità, dalla stessa mano.

La 65enne colombiana, uccisa nel seminterrato di via Durazzo 38, era iscritta nella piattaforma di incontri su cui si stanno concentrando le indagini. Non c’è traccia, invece, dell’arma usata per uccidere le tre donne. La Polizia ha passato al setaccio anche i cassonetti presenti nella zona, sta analizzando le immagini registrate dalle telecamere e i tabulati telefonici delle utenze delle vittime. Risposte potrebbero arrivare anche dalle impronte digitali e dalle tracce di Dna rilevate dalla Polizia scientifica. I tre omicidi sono avvenuti a breve distanza, in un arco temporale ristretto e con ferite simili, dunque non si esclude che possa essersi trattato di un piano premeditato.

La Procura di Roma ha aperto due fascicoli per omicidio volontario aggravato e nelle prossime ore affiderà l’incarico di eseguire le autopsie sui corpi delle tre donne. L’esame dovrà chiarire, innanzitutto, se le ferite inferte siano riconducibili alla stessa arma. Le due vittime cinesi, trovate morte nello stabile via Riboty, non sono state ancora identificate. La più giovane avrebbe circa 25 anni, l’altra sui 45. Martha Castano Torres, la 65enne colombiana trovata morta nell’appartamento di via Durazzo sarebbe stata uccisa a coltellate durante un rapporto sessuale.