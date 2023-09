Operazione Karpanthos contro la ‘ndrangheta: 52 arresti in tutta Italia

Sono 400 i carabinieri coinvolti in tutta Italia per l'operazione Karphantos contro la 'ndrangheta: 52 i provvedimenti cautelari emessi.

Sono 52 i provvedimenti cautelari, a carico di altrettante persone, emesse per l’operazione contro la ‘ndrangheta dei carabinieri del comando provinciale di Catanzaro su tutto il territorio nazionale. L’attività è iniziata alle prime ore del mattino ed è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, diretta da Nicola Gratteri.

È stata disposta la custodia cautelare in carcere per 38 delle persone coinvolte, mentre per sei sono stati predisposti gli arresti domiciliari e per altre otto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Operazione contro la ‘ndrangheta, arresti in tutta Italia

I reati contestati alle 52 persone sono associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione per delinquere finalizzare al traffico di sostanze stupefacenti, caratterizzate dalla disponibilità di armi, insieme ad estorsione, rapina, ricettazione, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, aggravati dalle modalità mafiose.

L’operazione, che è stata denominata Karpanthos, vede all’opera 400 carabinieri su tutto il territorio nazionale. Ulteriori dettagli sull’operazione verranno resi noti durante una conferenza stampa programmata in mattinata a Catanzaro.