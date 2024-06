Ormeggia la diseguaglianza. Ricchi & poveri a Genova

Se ieri mattina aveste scattato una foto al porto di Genova avreste potuto cogliere l’istantanea del momento storico italiano. Guardando dai balconi dei palazzi che si affacciano sul mare a sinistra si scorgeva la Celebrity Ascent, nave da crociera affittata per il matrimonio dei rampolli indiani Anant Ambani e Radhika Merchant, ormeggiata a ponte Doria, nel porto di Genova.

Mille e duecento invitati a bordo della nave, affittata dal magnate indiano Mukesh Ambani, padre dello sposo, che il giorno precedente hanno occupato la piazzetta di Portofino, una vera e propria invasione dal mare, come nei peggiori incubi di certa propaganda. Solo che questi non sono disperati: Tra gli invitati spiccano cantanti come Rihanna e i Backstreet Boys oltre a gente come Mark Zuckerberg, Bill Gates e John Elkann. La festa, durata tutta la notte, a bordo della nave da crociera ha scatenato le polemiche in città: il volume della musica non ha fatto dormire molti genovesi e a nulla sono valse le segnalazioni sia degli abitanti del centro storico e delle alture.

Di fianco c’è la nave “Sea Eye 4” che ha portato in salvo 51 migranti, tra cui più della metà, 28, sono minori. La nave carica di naufraghi ha potuto lasciare il porto di Taranto soltanto il 14 maggio scorso, per effetto delle misure imposte dal governo, dopo aver subito il fermo amministrativo più lungo mai imposto a una nave che si occupa di soccorso in mare ai migranti. Ad aspettarli sul molo non c’erano calici di champagne ma i medici della Croce Rossa. Ora verranno smistati tra Genova, La Spezia e Savona. Alcuni nelle Marche e in Emilia Romagna. E di sicuro saranno ritenuti fastidiosissimi.