Palazzo Chigi lavora a un nuovo Dpcm. Domani riunione urgente del Cts con Speranza. Oggi Conte e Boccia incontrano i capi delegazione della maggioranza

Palazzo Chigi sta lavorando a un nuovo Dpcm con ulteriori misure di contenimento dell’epidemia di Coronavirus. Il provvedimento andrà adottato entro il 15 ottobre, per confermare, e aggiornare, quelle in vigore e contenute nel precedente Dpcm, oltre a quello firmato nei giorni scorsi che prevedeva la proroga, al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza. Intanto, una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche il ministro della Salute Roberto Speranza è stata convocata per domani. Mentre è stata riconvocato nel pomeriggio di oggi il vertice tra Conte e i capi delegazione di maggioranza, con il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia.