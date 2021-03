Palazzo Chigi varerà domani le nuove misure anti-Covid. Draghi potrebbe adottare un decreto legge in vigore già da lunedì. Previsto alle 15 l’intervento del premier

Dovrebbe svolgersi domattina, alle 9.30, un incontro tra il Governo (con i ministri Gelmini e Speranza) e le Regioni, sulle nuove misure anti-Covid. Al termine della riunione, a quanto si apprende, sarà poi convocato il Consiglio dei ministri per il varo della nuova stretta, che potrebbe essere contenuta in un decreto legge e non in un Dpcm. Subito dopo il premier Mario Draghi, è atteso (alle 15) al centro vaccinale di Fiumicino allestito all’interno dell’aeroporto di Fiumicino dovrà illustrerà il nuovo piano vaccinale. Tra le ipotesi più accreditate, anche se il governo prima di assumere una decisione attenderà l’ultimo aggiornamento sull’andamento dell’epidemia in ogni regione, è l’introduzione della zona rossa automatica una volta superata la soglia dei 250 contagi ogni 100mila abitanti, oltre una stretta significativa nei weekend, con particolare attenzione a quello di Pasqua.