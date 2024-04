Palex e Duomed creano la prima piattaforma di distribuzione MedTech paneuropea su prodotti e servizi a valore aggiunto

Palex Medical ha reso nota la conclusione di un accordo di opzione di vendita per la prevista acquisizione di Duomed. L’unione dei due gruppi migliorerà in modo significativo la loro posizione come piattaforma paneuropea, in grado di fornire attrezzature e soluzioni per la tecnologia medica (“MedTech”) in tutta l’Europa settentrionale, occidentale e meridionale. Questa decisione è successiva alla recente acquisizione di Izasa da parte di Palex e dimostra il continuo obiettivo di Palex nell’investire sulla piattaforma per accrescere la propria presenza in questo settore e aggiungere valore ai propri partner.

Duomed, con sede in Belgio, è un distributore europeo di tecnologie mediche, specializzato in endoscopia, chirurgia, terapia intensiva, imaging medico, monitoraggio fisiologico e controllo delle infezioni. Grazie a un’esperienza di oltre 50 anni, l’azienda ha acquisito una solida reputazione grazie a un servizio di alta qualità e a prodotti innovativi che coprono 17 aree terapeutiche.

Se la transazione sarà completata con successo, Duomed continuerà a gestire prodotti a valore aggiunto, utilizzando il suo modello di business e la sua strategia di mercato attuali e manterrà la sua identità locale e l’ampiezza delle soluzioni dedicate ai suoi clienti attraverso aree terapeutiche verticali e attraverso esperti specifici.

L’unione dei due gruppi trarrebbe vantaggio da un’impronta geografica più ampia, da un portafoglio prodotti rafforzato e da una copertura dell’area terapeutica che favorirebbero i clienti e migliorerebbero la loro proposta di valore ai partner produttori di apparecchiature originali (“OEM”) che cercano sempre più spesso soluzioni multinazionali.

Il successo di Palex si basa sulla capacità di individuare, creare e adattare le innovazioni in modo specifico ed efficiente a ogni paese, territorio e team. Il suo impegno nel supportare i professionisti nel loro lavoro quotidiano sarà ulteriormente rafforzato da questa nuova unione.

Xavier Carbonell, CEO di Palex, ha dichiarato: “Questo non rappresenta solo una crescita per Palex e Duomed, ma anche un’opportunità per i professionisti della sanità, della scienza e della ricerca in ciascuno di questi paesi, nonché per i nostri fornitori di innovazioni tecnologiche. In qualità di leader paneuropeo nelle soluzioni tecnologiche per la sanità, la scienza e la ricerca, ci troveremo più che mai in una posizione migliore per collaborare con i fornitori di tutto il mondo e offrire loro un partner con conoscenze e team ancora più ampi”.

Gli ha fatto eco Frederic Hoffmann, CEO di Duomed “Per il nostro futuro era fondamentale trovare un partner dinamico e lungimirante, che rafforzasse la nostra reputazione e il nostro impegno nel fornire un servizio clienti impareggiabile grazie alla competenza tecnica e alla vasta conoscenza del mercato. Questa mossa strategica ci consentirà di farlo, lasciando invariato il nostro approccio ai clienti e ai fornitori. Siamo impazienti di iniziare a lavorare con i nostri nuovi colleghi di Palex e di costruire insieme un’azienda ancora più forte e una proposta di valore per i nostri colleghi, clienti e partner OEM”.

Frank Ehmer, Partner, Apax, ha commentato: “Palex è un operatore di spicco nel settore della distribuzione MedTech e l’unione con Duomed rafforzerebbe ulteriormente la sua posizione come piattaforma paneuropea realmente unica. Consideriamo Duomed e Izasa come passi importanti per fornire una soluzione leader ai nostri partner OEM. Siamo impazienti di lavorare con Xavier, Frederic e i loro team per guidare la crescita dell’azienda e continuare a migliorare la proposta di valore per gli OEM esistenti, per quelli nuovi e per i clienti di fiducia.”

Ricardo de Serdio, Socio fondatore e CEO di Fremman Capital, ha aggiunto: “Dal nostro ingresso in Palex nel dicembre 2021, abbiamo perseguito una chiara strategia per sostenere l’azienda nel diventare un leader internazionale nella distribuzione MedTech. Nel giro di poco più di due anni, il nostro aiuto ha permesso all’azienda di concludere 11 acquisizioni in 10 paesi, più che quadruplicando le sue dimensioni. Siamo entusiasti della prevista acquisizione di Duomed, da noi considerata un elemento altamente complementare e il prossimo passo nella creazione di un distributore paneuropeo che sappia essere un partner di altissima qualità per gli OEM in diverse aree geografiche”.

Il completamento della transazione proposta è soggetto a determinati processi di consultazione con gli organi rappresentativi dei dipendenti del gruppo Duomed, all’esercizio del diritto di opzione unilaterale di vendita e alle consuete condizioni di chiusura. Quest’ultima prevista per il terzo trimestre del 2024. I termini finanziari non sono stati resi noti.