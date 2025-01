La Procura di Milano ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di Chiara Ferragni, accusata di truffa in relazione alle operazioni commerciali legate al Pandoro Balocco ‘Pink Christmas Limited Edition Chiara Ferragni’ e alle ‘Uova di Pasqua Chiara Ferragni – Sosteniamo i Bambini delle Fate’. Il caso, già noto come Pandorogate, riguarda presunte pratiche ingannevoli legate alla vendita di prodotti a scopo benefico.

Pandorogate, Ferragni andrà a processo a Milano con l’accusa di truffa

Secondo la magistratura milanese, Ferragni avrebbe agito in concorso con altri soggetti nella promozione di questi prodotti tra il 2021 e il 2022, inducendo i consumatori a credere che l’acquisto fosse finalizzato a una raccolta fondi benefica. La vicenda ha già portato in passato all’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), che aveva sanzionato l’imprenditrice per pratiche commerciali scorrette.

La difesa di Chiara Ferragni

L’influencer ha commentato la decisione della Procura con una nota in cui si dice sorpresa dall’evolversi della vicenda: “Credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare un processo per dimostrare di non aver mai truffato nessuno. Dovrò purtroppo convivere ancora del tempo con questa accusa, che ritengo profondamente ingiusta, ma sono pronta a lottare con ancora maggiore determinazione per far emergere la mia assoluta innocenza”.

Anche i suoi avvocati, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, hanno ribadito che “questa vicenda non ha alcuna rilevanza penale” e che “ogni profilo controverso è già stato affrontato e risolto avanti l’Agcm”. La difesa contesta inoltre la decisione della Procura di portare il caso in tribunale nonostante, a loro avviso, l’assenza di condotte costituenti reato e la mancanza delle condizioni di procedibilità.