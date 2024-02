Papa Francesco in ospedale al Gemelli dopo l’udienza: “Sono ancora raffreddato”, nuova visita per il pontefice

Continuano a destare preoccupazioni per i fedeli le condizioni di salute di Papa Francesco. Oggi, dopo l’udienza generale in cui ha inizialmente deciso di non leggere la catechesi, il pontefice è andato al Gemelli dell’Isola Tiberina per un controllo.

La visita non sarebbe durata tantissimo. Papa Francesco ha fatto presto rientro in Vaticano: la 500 bianca con a bordo Bergoglio ha passato l’ingresso del Perugino, come segnalano i cronisti presenti, confermando che la visita è stata molto veloce. Secondo quanto riportato da fonti vaticane, si è trattato di un controllo programmato.

Papa Francesco al Gemelli per una visita

In particolare la sala stampa vaticana ha parlato di “alcuni accertamenti diagnostici”, spiegando che però il Papa è prontamente rientrato in Vaticano. Questa mattina, comunque, il pontefice è apparso in discrete condizioni, pur decidendo di far leggere la catechesi al suo collaboratore dopo aver spiegato che la sua voce ancora non è delle migliori dopo la sindrome influenzale che l’ha colpito negli scorsi giorni.

Il Papa è entrato nell’aula in carrozzina. L’ultima comunicazione della sala stampa sulle sue condizioni risale al 26 febbraio e si parlava della persistenza di “lievi sintomi influenzali, senza febbre”. All’udienza generale il Papa ha affidato la lettura del testo a monsignor Filippo Ciampanelli spiegando di essere “ancora un po’ raffreddato”. Non è la prima volta, negli ultimi mesi, in cui i problemi di salute portano il pontefice a rinunciare alla lettura o alla partecipazione in udienza.