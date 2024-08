Parigi 2024, la pugile azzurra Angela Carini abbandona il match contro l’algerina Imane Khelif

Pochi secondi sul ring di Parigi 2024, poi la decisione di abbandonare. Angela Carini ha scelto di non affrontare il match contro la pugile iper-androgina algerina Imane Khelif. Poi, dopo che i giudici hanno validato la sua scelta con il verdetto ufficiale, l’azzurra si è inginocchiata sul ring e ha pianto.

“Basta, mi ritiro perché mi fa malissimo il naso” ha detto Angela Carini, raccontando gli ultimi momenti del combattimento con l’algerina Khelif

“Basta, mi ritiro perché mi fa malissimo il naso” ha detto Angela Carini, raccontando gli ultimi momenti del combattimento con l’algerina Khelif alle Olimpiadi di Parigi. “Ho il cuore a pezzi – ha aggiunto – perché sono una combattente e mio padre mi ha insegnato a essere una guerriera, sono sempre salita sul ring e ho sempre onorato la mia nazione con lealtà. Questa volta non ci sono riuscita, perché non sono riuscita più a combattere e ho messo fine al match”.

“Sono salita sul ring per tirare fuori tutta me stessa”

“Tutte le polemiche – ha aggiunto in lacrime Angela – non sono state qualcosa che mi ha fermata o bloccata mentalmente. Sono salita sul ring per tirare fuori tutta me stessa, a prescindere dalla persona che avevo di fronte. A prescindere da tutte le polemiche volevo solo andare avanti e vincere”.

“Picchia troppo forte, non è giusto”

“Picchia troppo forte, non è giusto”, avrebbe detto l’italiana. Dopo che i giudici hanno validato la sua scelta con il verdetto ufficiale, l’azzurra si è inginocchiata sul ring e ha pianto.