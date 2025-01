Partono i saldi, ma solo una famiglia su tre ne approfitterà. Ecco le date e le regole per l’acquisto sicuro

Solo una famiglia italiana su tre approfitterà dei saldi invernali e spenderà circa 175 euro. Non di più. A dirlo l’Osservatorio nazionale Federconsumatori che anche per questo 2025 prevede una corsa contenuta ai saldi invernali (iniziati oggi in Valle d’Aosta, sebbene in gran parte dell’Italia il via ufficiale è fissato per il 4 gennaio): la spesa media sarà infatti di 174,80 euro a famiglia (+3% rispetto a gennaio 2024), ma poco più di un terzo delle famiglie ricorrerà ai saldi.

Ma la media inganna, tra le famiglie, infatti, per l’associazione esiste un forte divario: vi sono infatti famiglie che spenderanno cifre ben superiori a questa media (anche oltre 320 euro), altre che acquisteranno solo il necessario e altre ancora che non effettueranno alcun acquisto.

Oltre alle condizioni economiche, ancora precarie e aggravate dalla previsione di stangata in arrivo nel 2025 pari a 912,20 euro per ogni nucleo familiare, a pesare sull’andamento dei saldi è il lungo periodo del Black Friday.

Nei saldi invernale è caccia all’abbigliamento

Ma, se durante tale promozione molti hanno acquistato soprattutto regali o prodotti tecnologici a prezzo scontato, con i saldi gli italiani comprano qualcosa per sé. Re della stagione è senza dubbio il settore dell’abbigliamento, dove gli sconti sono più incisivi rispetto agli anni passati, seguito da quello delle calzature.

Chi ha intenzione di effettuare acquisti approfittando dei saldi deve comunque tenere a mente alcune regole (leggi il vademecum di seguito) e raccomandazioni importanti: il rischio di incorrere in un inganno, purtroppo, è sempre dietro l’angolo ed è diffusa la possibilità di imbattersi in promozioni decisamente poco vantaggiose.

Il calendario dei saldi

Al via il 2 gennaio: Valle d’Aosta (fino al 31 marzo).

Al via il 4 gennaio: Abruzzo (durata 60 giorni); Basilicata (fino al 1° marzo); Calabria (60 giorni); Campania (60 giorni); Emilia Romagna (60 giorni); Friuli Venezia Giulia (fino al 31 marzo); Lazio (6 settimane); Liguria (fino a lunedì 17 febbraio); Lombardia (60 giorni); Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia (fino al 15 marzo); Toscana (60 giorni); Umbria (60 giorni); Veneto.

Le regole dei Saldi

(il vademecum di Federazione Moda Italia-Confcommercio)