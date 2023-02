Pd, Bonaccini e Schlein si sfideranno alle primarie del 26 febbraio

Stefano Bonaccini e Elly Schlein si sfideranno alle primarie del 26 febbraio, alle quali potranno votare anche i non iscritti al Pd. È questo l’esito del voto dei circoli territoriali.

La Commissione nazionale per il congresso del Pd ha reso noti i dati definitivi dei congressi di circolo che si sono svolti dal 3 al 19 febbraio: Bonaccini al 52,87% con 79.787 voti, Schlein al 34,88% con 52.637 voti, Gianni Cuperlo al 7,96% con 12.008 voti e Paola De Micheli al 4,29% con 6.475 voti. I congressi nei circoli si sono svolti dal 3 al 19 febbraio. Hanno votato 151.530 iscritti.

“Girerò fino all’ultimo giorno: abbiamo il dovere di mobilitare più gente possibile” ha detto Bonaccini, candidato dalla segreteria del Partito Democratico e presidente dell’Emilia-Romagna, conversando coi cronisti a margine di una conferenza stampa a Bologna nella sede dell’ente regionale.

Bonaccini: “Siamo l’unica forza politica che fa decidere a tantissimi chi li deve guidare”

Bonaccini lancia dunque “un appello” affinché “si vada a votare” ai gazebo il prossimo 26 febbraio. “Si può andare a cercare il luogo di riferimento dove votare vicino a casa propria – spiega il dem emiliano – andando a vedere sul sito. Può votare chiunque, non solo gli iscritti. Io spero che ci sia tanta gente per una grande festa democratica perché poi in questo, e lo difendo con orgoglio, siamo l’unica forza politica che fa decidere a tantissimi chi li deve guidare”.