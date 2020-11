Pd e Leu vogliono la patrimoniale. Il No di Di Maio: “Abbiamo già visto questo film. E’ il momento di eliminare tante microtasse e di riformare il fisco”

“Abbiamo già visto questo film nella crisi tra il 2007 e il 2008, quando a qualcuno venne in mente di aumentare le tasse per risolvere la crisi e abbiamo scoperto sulla pelle di tanti italiani e tante imprese italiane che andava fatto il contrario”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito della proposta di istituire una tassa patrimoniale contenuta in un emendamento presentato da alcuni parlamentari di Pd e Leu. “Se qualcuno pensa che possiamo uscire dalla crisi economica generata dalla pandemia aumentando le tasse – ha aggiunto l’esponente pentastellato – ci troverà dall’altra parte. E’ il momento di eliminare tante microtasse e fare una riforma del fisco. Non possiamo aspettare il 2022, dobbiamo farlo subito”.