Pedopornografia, arrestato a Milano uno speaker di Rtl

Uno speaker di Rtl 102.5 di 25 anni, Andrea Piscina, è stato arrestato a Milano, su ordine della Gip Ileana Ramundo, con l’accusa di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. Secondo quanto ha anticipato il Corriere sui dispositivi del giovane conduttore radiofonico gli investigatori hanno rintracciato oltre mille immagini e chat di contenuto pedopornografico.

Lo speaker di Rtl 102.5 Andrea Piscina è stato arrestato a Milano con l’accusa di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale

Lo speaker di Rtl, sempre secondo quanto ha anticipato il Corriere, avrebbe adescato sul web e intrattenuto rapporti, anche attraverso videochiamate, con bambini tra i 9 e i 14 anni, fingendo di essere una ragazzina di nome Alessia. Una delle vittime, stando agli accertamenti condotti dall’Unità investigazioni e prevenzione Nucleo Crimini Informatici e Telematici della Polizia Locale di Milano, sarebbe stata avvicinata dal 25enne in una polisportiva.

Nelle scorse settimane, prima di essere perquisito, il conduttore di Rtl Andre Piscina avrebbe cancellato tutte le chat e le videochiamate, poi recuperate dagli investigatori. La madre di una delle vittime aveva già presentato una denuncia nell’estate 2023.

Rtl 102.5 ha deciso di sospendere in via cautelativa il conduttore

“La dirigenza di Rtl 102.5 non era a conoscenza dell’indagine in corso a Milano sullo speaker – riferisce una nota dell’emittente -. Rtl 102.5 ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all’emittente in attesa del lavoro della Magistratura, in cui Rtl 102.5 ripone piena fiducia”.