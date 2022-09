Morti e feriti dopo l’ultima tornata elettorale. Nonostante il successo personale che ha “raddoppiato i voti del M5S delle comunali di un anno fa nei primi municipi di Roma e oltre il 14 per cento di voti di Lista, l’attuale legge elettorale vede eletti candidati con meno della metà dei voti, mentre il prof De Santoli non potrà portare direttamente in parlamento la sua competenza come auspicava il presidente Conte indicandolo quale capolista nel primo collegio plurinominale di Roma”. A dirlo sono Alfonso Pecoraro Scanio e Loredana De Petris, promotori della rete Ecodigital, ricordando come Giuseppe Conte da agosto ha investito il prof Livio De Santoli del compito di guidare le strategie della transizione ecologica per conto suo e del Movimento Cinque Stelle.

L’appello per la transizione

Si tratta di uno dei maggiori esperti europei, già Prorettore della Sapienza con delega alla sostenibilità. “Siamo certi dell’impegno Ecodigital degli 80 parlamentari del M5S sul coordinare in modo efficace le transizioni ecologica e digitale e metterle al servizio dei cittadini e non delle lobby come ha più volte ribadito Conte”.

“Ovviamente auspichiamo che altri parlamentari vogliano sostenere questa azione fondamentale per la lotta all’emergenza climatica, sociale e energetica. Il prof De Santoli darà certamente un contributo essenziale per queste transizione come del resto fa da decenni”, concludono Pecoraro Scanio e De Petris.