Per la prima volta una donna vice capo della Polizia. E’ Maria Luisa Pellizzari. La nomina fortemente voluta da Gabrielli

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la scorsa notte, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, la nomina a prefetto del dirigente generale di pubblica sicurezza Maria Luisa Pellizzari, destinata a svolgere le funzioni di vice direttore generale della Pubblica sicurezza. “Per la prima volta nella storia della polizia – si legge in una nota del Viminale – una donna diventa vicecapo della polizia vicario”. Una nomina fortemente voluta dal capo della polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza prefetto Franco Gabrielli che ha scelto come suo vicecapo vicario la prefetto Pellizzari con alle spalle un eccellente cursus honorum avendo ricoperto all’interno della Polizia di Stato importanti e delicati incarichi investigativi, in particolare alla Criminalpol, al Servizio centrale operativo e alla Dia, operativi e manageriali, ultimo dei quali la direzione degli istituti di istruzione della polizia.