Per Meta le foto delle bare trasportate dai camion militari fuori da Bergamo durante il Covid sono false

È un’immagine che chiunque ricorda. Il simbolo del momento più difficile durante la pandemia di Covid-19, quando i camion militari portavano le bare delle vittime del coronavirus fuori da Bergamo. Chiunque, insomma, sa che quella foto era non solo vera, ma anche esplicativa di un momento difficilissimo per tutta la nazione. Chiunque tranne Meta, a quanto pare.

I social del gruppo Meta, infatti, hanno bollato come fake quella fotografia. Vera, ovviamente, e risalente al 18 marzo 2020, quando i camion militari venivano ripresi mentre trasportavano le bare delle vittime del Covid fuori da una delle città più colpite in Italia e in Europa.

Per Meta le foto dei camion che portavano le bare delle vittime Covid sono fake

Il problema nasce dall’associazione dell’immagine con una che è invece una fake news e riguarda, però, tutt’altro ambito, ovvero le elezioni a Varsavia. Come ha raccontato il quotidiano Bresciaoggi, pubblicando l’immagine sui social, ora Meta la bolla come falsa. La questione è stata quindi portata all’attenzione del commissario Agcom, Massimiliano Capitanio, dalla deputata leghista Simona Bordonali e dall’europarlamentare Angelo Ciocca.

La richiesta è quella di rivedere l’automatismo di Meta per sbloccare l’immagine e non farla più risultare come fake news. Quelle foto e quei video, che riprendevano i camion nella sera del 18 marzo 2020, quando le strade deserte di Bergamo erano percorse solo dalla fila di mezzi militari per trasportare le bare dal cimitero ad altre città italiane, oggi non sono più pubblicabili sui social. Rimuovendo, così, anche un’immagine simbolica e fortissima che ha fatto il giro del mondo.