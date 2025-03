Per Papa Francesco oggi due episodi di insufficienza respiratoria acuta: il bollettino sulle condizioni del pontefice

Restano complesse le condizioni di salute di Papa Francesco. Il pontefice, come spiegato nell’ultimo bollettino fornito dalla Santa Sede, ha avuto due episodi di insufficienza respiratoria acuta. “Nella giornata odierna – si legge – il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo”.

Nel bollettino medico reso noto dalla sala stampa vaticana si precisa che sono state effettuate “due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni”. Nel pomeriggio è quindi “stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva”. “Il Santo Padre – si conclude – è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante. La prognosi rimane riservata”. La situazione sembra quindi peggiorata rispetto a venerdì, quando dal Vaticano si parlava di maggiore ottimismo.

Le condizioni di Papa Francesco

La crisi di questo pomeriggio, per una “insufficienza respiratoria acuta”, e che ha portato alla ripresa della ventilazione meccanica non invasiva per Papa Francesco, si è in questo momento conclusa mentre i valori del sangue “restano invariati. Fatto questo che è positivo perché dimostra che non siamo in presenza di una nuova infezione ma è la conseguenza di quella presente, già diagnosticata con la Tac di sabato scorso”. A sottolinearlo sono fonti vaticane che precisano, quindi, che l’infezione “non sta crescendo”. “Quello di questo pomeriggio – proseguono le stesse fonti – non è un elemento nuovo ed è una conseguenza di ciò che già c’è”. La crisi respiratoria di questo pomeriggio, si aggiunge ancora, è stata provocata dalla reazione dei bronchi che hanno cercato di espellere il muco”.