“Se passa l’idea che con l’arresto di Matteo Messina Denaro la mafia sia stata sconfitta, la legislazione antimafia è a rischio”. A dirlo senza mezze misure è il senatore M5S ed ex procuratore Roberto Scarpinato, in una intervista a Repubblica.

“Sarebbe un errore straordinario. Le aristocrazie mafiose sono una componente del sistema di potere occulto italiano che quando è necessario usa la violenza, altrimenti si avvale di altri strumenti, come la corruzione. Oggi non serve sparare”, aggiunge.

“La mafia è stata cancellata dall’agenda politica. Dopo la riforma dell’ergastolo ostativo, che oggi consente l’uscita dal carcere anche a coloro che si rifiutano di collaborare, adesso manca solo l’ultimo step. Abolire il 41 bis che a tutt’oggi impedisce ai boss stragisti di usufruire della riforma”, avvisa Scarpinato.

Delmastro Delle Vedove si dice incredulo per le affermazioni di Scarpinato

“Leggo, incredulo, che Scarpinato ipotizza che qualcuno voglia, con un tratto di penna, abolire l’ergastolo ostativo. Il Governo Meloni ha salvato l’ergastolo ostativo in pochi giorni di governo, sanando l’inerzia dei vari governi a maggioranza grillina”. Questa la risposta, in una nota, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove di Fratelli d’Italia.

“Scarpinato, uomo che con un tratto di penna rottamò l’inchiesta mafia appalti portata avanti da Falcone e Borsellino, stia tranquillo: Giorgia Meloni i tratti di penna, come per l’ergastolo ostativo, li usa per contrastare la mafia e non per altro. Se Scarpinato ha sentore che qualcuno voglia cancellare l’ergastolo ostativo faccia i nomi, senza usare la medesima e indigesta grammatica allusiva del pentitismo italiano” conclude il meloniano.