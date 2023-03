Piantedosi stanerà l’opinione pubblica in tutto l’orbe terracqueo

All’inizio era colpa dell’Unione europea. Poi è stata colpa dell’ex ministra all’Interno Lamorgese, Poi è stata colpa delle madri che si intestardivano nel voler salvare i figlio. Poi è stata colpa della Russia. Ora il ministro dell’Inferno Piantedosi ha trovato il responsabile degli sbarchi: l’opinione pubblica. I migranti sbarcano in Italia perché ci sono troppe persone aperte verso l’accoglienza.

“L’Italia è una piattaforma logistica nel Mediterraneo che permette di andare anche nei Paesi del Nord. Poi c’è anche l’elemento che si percepisce il fattore attrattivo di una opinione pubblica che ha una ampia fetta di persone che mostra apertura verso l’accoglienza dei migranti”, ha detto Piantedosi, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega a Milano.

“Nei Paesi più piccoli, ma anche in Grecia, io ho registrato una assoluta intransigenza in maniera anche abbastanza trasversale tra schieramenti politici di destra e di sinistra. La Grecia ad esempio ha avuto una posizione molto netta e molto ferma; e lo ha potuto fare senza avere forti contrapposizioni interne”, ha poi aggiunto.

Per Piantedosi quindi bisognerebbe liberalizzare le bastonate contro i migranti (come avviene in Grecia) per convincerli a non partire. Nella sequela di idee sceme del maldestro ministro questa vince. In pochi mesi al ministero Piantedosi è riuscito a teorizzare decine di soluzioni sull’immigrazione senza dimostrare una sola volta di conoscerne le cause. Ora probabilmente andranno a stanare l’opinione pubblica in tutto l’orbe terraqueo. E alla fine daranno la colpa al maggiordomo. Che pena.

