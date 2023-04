Picasso e il senso del tempo

L’8 aprile è stato il 50esimo anniversario della morte di Picasso. Mi sembra non sia stato onorato quanto un tale artista avrebbe meritato.

Ivo Mattei

via email

Gentile lettore, ognuno di noi ha il proprio pantheon di idoli. Poiché è impossibile stimare con parametri oggettivi se Michelangelo fu più grande di Leonardo, Omero più di Shakespeare, Tolstoj più di Hemingway, Wagner più di Mozart, ecc., è evidente che ognuno sceglie gli artisti con il cui mondo interiore e poetico maggiormente si identifica. Picasso non è nella primissima lista dei miei idoli. Ne riconosco la grandezza, ma preferisco Renoir, Monet, Cèzanne, Modigliani e ancor più gli immortali Van Gogh e Gauguin. Picasso, a mio parere, fu un fenomeno che si affermò in vita come sinonimo di grande artista per l’indubbio livello artistico, certamente, ma anche per motivi legati agli umori dell’epoca e alla sua capacità di tenere le pubbliche relazioni di sé stesso, che è uno dei segreti del successo. Cito talvolta Picasso per due sue frasi geniali. La prima fu il giorno del suo 60esimo compleanno, quando disse: “Eh, ci vuole un mucchio di tempo per diventare giovani”. Chi ha superato i 60 in buona salute capisce benissimo cosa volesse dire. L’altra frase fu pronunciata in un ristorante della Costa Azzurra. Dopo un sontuoso pranzo con due amici, l’oste gli disse: “Maestro, il pasto è gratis se mi regala un suo disegno”. Picasso prese una tovaglia di carta e tracciò uno schizzo. L’oste, deluso, notò: “Ma avete mangiato aragosta e caviale e per il disegno ha impiegato solo due minuti”. Picasso rispose: “La correggo: 63 anni e due minuti”.

