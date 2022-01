Pier Ferdinando Casini al Quirinale? Fidanzata, vita privata e partito del candidato Presidente della Repubblica

Dire chi è Pier Ferdinando Casini, l’inquilino “mancato” del Quirinale che è ancora in lizza malgrado il borsino per il Colle veda il centrodestra restio a metterlo in rosa dei papabili, significa squadrare l’Italia degli ultimi quarant’anni.

La sua candidatura è stata caldeggiata fino all’ultimo ma i rumors di queste ore non lo vedrebbero più fra i “le donne e gli uomini di grande esperienza” su cui il centrodestra scommette per sostanziare la surroga a Silvio Berlusconi. Ma chi è Pier Ferdinando Casini?

Chi è Pier Ferdinando Casini, candidato al Quirinale?

Classe 1955, originario di Bologna ma romano ormai da eoni, Pier Ferdinando Casini, laureato in giurisprudenza alla fine degli anni 70, è in politica da 40 anni.

Nel 1983, 28enne e dopo l’esperienza come consigliere comunale felsineo con la Democrazia Cristiana, diventa deputato a si accasa in Parlamento. Sono gli anni in cui Casini, forlaniano di ferro, entra della Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana.

Dopo il ciclone Tangentopoli Casini è il cofondatore del Centro cristiano democratico e diventa uno dei “pilastri” del primo governo Berlusconi. La militanza nelle istituzioni di Pierferdinando Casini, l’inquilino “mancato” ma non del tutto.

Pier Ferdinando Casini: da Presidente della Camera a Presidente della Repubblica?

Al top delle istituzioni Casini ci arriva nel 2001, quando diventa Presidente della Camera. Poi arrivano due genesi importanti nella galassia senza più bussola dell’ormai defunta Dc: l’Udc e il Ccd. Nel 2008 “rompe” con Berlusconi e prepara quello che sarà ricordato come “l’interludio tecnico”, con il partito che appoggia l’esecutivo specialistico di Mario Monti.

Da allora la sua stella non è mai tramontata sul serio, si è solo piazzata in galassie più “nebulose” e meno mainstrem, come quella della Commissione d’inchiesta sulle banche. Il Casini di oggi siede nel Gruppo Autonomie.

In Ue Casini non si è risparmiato: due volte eurodeputato e in organico al Ppe. È stato anche Presidente dell’Internazionale Democratica di centro e da ottobre 2015 è Vicepresidente del Cime.

Vita privata: le mogli, la fidanzata e i figli

Pier Ferdinando Casini si è sposato due volte: la prima con Roberta Lubich da cui ha avuto due figlie. La seconda con Azzurra Caltagirone. Con lei ha avuto altri due figli, un maschio ed una femmina, prima di separarsi di nuovo.