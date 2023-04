Pnrr, il Governo intende rimodulare il piano

Conte: "Le spaccature nel governo ci preoccupano per quanto riguarda il Pnrr. Non possiamo permetterci di rinunciare neppure a parte di queste somme".

“Stiamo lavorando per rimodulare il piano” ma l’idea di “rinunciare a parte dei fondi” non è sul tavolo. È quanto hanno spiegano fonti del Governo a proposito dell’ipotesi, lanciata dal leghista Riccardo Molinari, di rinunciare a parte dei fondi a prestito del Pnrr.

“Stiamo lavorando per risolvere le criticità”, sottolineando le stesse fonti della maggioranza, ribadendo che il Pnrr va “rimodulato”, eliminando i progetti che non possono essere portati a termine entro il 2026 ma “lo spazio che si libera” sarà utilizzato “su altri progetti per i quali i finanziamenti possono essere spesi entro giugno 2026”.

“Spostare i fondi, chiedere rinvii, cambiare i progetti: sul Pnrr nel Governo Meloni e nella maggioranza è caos totale. Basta scaricabarile, basta ritardi: il ministro Fitto venga subito in Parlamento a spiegare cosa sta succedendo. Il Pd c’è, pretendiamo risposte” scrive il Partito democratico sui social.

“Le spaccature nel governo ci preoccupano per quanto riguarda il Pnrr. Non possiamo permetterci di rinunciare neppure a parte di queste somme” ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte in un punto stampa fuori da Palazzo Montecitorio. “Ribadiamo al governo il nostro appello – ha aggiunto -: mettiamoci attorno a un tavolo. Il M5s c’è ed è disponibile a percorrere tutti insieme una strada trasparente per fare in modo che neppure un euro di queste risorse vada disperso”.