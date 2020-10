Positivi al Covid i portavoce di Conte e Mattarella. Casalino e Grasso si trovano in isolamento

Il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, è risultato positivo al Covd-19. “Ho scoperto ieri sera – ha detto lo stesso portavoce del premier -, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19. L’ultima volta che ho lavorato in presidenza del Consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone”. Anche il portavoce del presidente della Repubblica, Giovanni Grasso, è risultato positivo. “Cari colleghi – ha scritto lo stesso Grasso in una serie di tweet – ho il covid sintomatico. Venerdì sera avevo la febbre alta, sabato ho fatto il tampone e stamattina ho avuto il responso: positivo. Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene. Tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma. Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il Presidente”.