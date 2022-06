Poste down oggi 17 giugno: servizi online e app fuori uso. Cosa succede?

Poste down: i servizi telematici ed online sembrano aver subito alcuni blocchi e malfunzionamenti. Le segnalazioni sono state diverse.

Poste down nel pomeriggio di venerdì 17 giugno 2022: molti utenti da diverse città italiane hanno segnalato malfunzionamenti e blocchi dei servizi online e dell’applicazione. Ecco cosa è successo e da dove sono arrivate le lamentele.

Poste down oggi 17 giugno 2022

Poste Italiane fuori uso nei suoi servizi telematici ed online. Tante segnalazioni sono arrivate dagli utenti, in particolare dalle grandi città italiane: Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli e Palermo.

Non ci sono state conferme né smentite ufficiale da parte di Poste Italiane ed infatti alcuni utenti continuano a segnalare blocchi nei servizi online.

Servizi online e app fuori uso: cosa succede?

Il problema di blocco di alcuni funzioni nei servizi online e sull’app è iniziato nel pomeriggio di venerdì 17 giugno. Messaggi simili sono apparsi sugli schermi degli utenti di Poste Italia: “Siamo spiacenti, ma per motivi tecnici l’operazione non può essere al momento eseguita. Riprovare piu’ tardi.”

Tuttavia, i problemi segnalati sembrano essere in via di risoluzione. La notizia è stata riportata da downdetector.it. Anche se qualche utente segnale ancora malfunzionamenti e blocchi dell’applicazione. Ci sono state difficoltà nell’accesso e utilizzo dell’app e, in pochi casi, nell’apertura del sito web e nel login al proprio account personale.

