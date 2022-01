Presidenti della Repubblica italiana: tutte le mogli e i figli. Diverse donne e anche molte figlie che nel corso della storia repubblicana sono stati al fianco dei rispettivi mariti o padri.

Presidente della Repubblica tutte le mogli e i figli: Enrico De Nicola

Presidenti della Repubblica italiana, tutte le mogli e i figli: Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica, non aveva moglie ed era convinto che per ricoprire quella carica fosse meglio non essere sposato e quindi avere figli.

Presidente della Repubblica tutte le mogli e i figli: Luigi Einaudi (1948-1955)

Luigi Einaudi, eletto nel 1948, e con lui ci fu la prima “first lady“: la nobile veronese Ida Pellegrini, sposata nel 1903 e già sua allieva alle superiori nella Torino d’inizio secolo. Dal loro matrimonio nacquero tre figli.

Presidente della Repubblica tutte le mogli e i figli: Giovanni Gronchi (1955-1962)

Giovanni Gronchi si sposò con Carla Bissatini, la donna che l’onorevole democristiano aveva sposato quando aveva 54 anni e lei 29. Hanno avuto due figli.

Presidente della Repubblica tutte le mogli e i figli: moglie e figli di Antonio Segni (1962-1964)

Antonio Segni è stato sposato con Laura Carta Caprino dalla quale ha avuto quattro figli.

Presidente della Repubblica tutte le mogli e i figli: moglie e figli di Giuseppe Saragat (1964-1971)

Giuseppe Saragat è stato vedovo di Giuseppina Bollani dalla quale ha avuto due figli. Divenne Presidente della Repubblica dopo aver perso già la moglie. Quindi il suo mandato fu senza una figura femminile accanto.

Moglie e figli di Giovanni Leone (1971-1978)

Giovanni Leone si è sposato con Vittoria Michitto, dalla quale ha avuto tre figli.

Moglie e figli di Sandro Pertini (1978-1985)

Sandro Pertini si è sposato con Carla Voltolina, giornalista, ed ebbero tre figli. La coppia curiosamente non risiedeva al Quirinale.

Moglie e figli di Francesco Cossiga (1985-1992)

Francesco Cossiga sposò Giuseppa Sigurani, ebbero due figli. La moglie del Presidente Cossiga decise di prendere le distanze dal ruolo politico e pubblico del marito.

Moglie e figli di Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999)

Il presidente Oscar Luigi Scalfaro, è vedovo di Maria Inzitari: il ruolo di first lady viene, pertanto, assunto dall’unica figlia del presidente, Marianna, che accompagna il padre in tutte le occasioni ufficiali.

Moglie e figli di Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006)

Carlo Azeglio Ciampi è stato sposato con Franca Pilla. Dal matrimonio nascono due figli: Gabriella (Livorno, 24 maggio 1949) e Claudio (Macerata, 14 novembre 1953). Franca Pilla a differenza di tutte le altre first lady è stata sempre molto presente al fianco del marito nelle uscite istituzionali.

Moglie e figli di Giorgio Napolitano (2006-2012 e 2013-2015)

Giorgio Napolitano ha sposato con rito civile l’avvocato Clio Maria Bittoni. Hanno avuto due figli: Giovanni e Giulio.

Moglie e figli di Sergio Mattarella (2015-2022)

Il presidente Sergio Mattarella è vedovo; la moglie Marisa Chiazzese è morta nel 2012.La coppia ha avuto tre figli: Bernardo Giorgio, Laura e Francesco. Nelle funzioni di rappresentanza sono state assunte dalla figlia maggiore, Laura Mattarella, che sin da subito ha accompagnato il padre in numerosi viaggi di stato e in diverse occasioni all’interno del territorio nazionale.