Presidenziali Usa, per i sondaggi Trump perde terreno su Harris e annuncia: "Se non vinco a novembre, non mi ricandiderò nel 2028"

Con i sondaggi che lo danno in difficoltà, l‘ex presidente Donald Trump prova a scuotere il suo elettorato con un’intervista tv in cui ha detto che non crede di ricandidarsi nel 2028 se perderà queste presidenziali Usa. “No, non lo so. Penso… sarà così. Non lo vedo affatto”, ha detto il tycoon a Full Measure con Sharyl Attkisson quando gli è stato chiesto se si voleva ricandidare tra quattro anni in caso di sconfitta a novembre contro Kamala Harris.

Una sconfitta che, sondaggi alla mano, non sembra così improbabile. Stando all’ultima rilevazione della CNN, la vicepresidente Harris ha il 50% dei consensi, contro il 47% di Trump. Si tratta, come spiega l’emittente televisiva, di una differenza appena al di sotto del tipico margine di errore di campionamento per un sondaggio nazionale. Sebbene non ci sia un leader chiaro nella media attuale, i risultati suggeriscono un leggero spostamento a favore di Harris rispetto al precedente sondaggio dei sondaggi prima del dibattito di ABC News.

In quella media, la corsa si attestava sul 49% di Harris contro il 48% di Trump. La nuova media incorpora cinque sondaggi condotti interamente dopo il dibattito di ABC News tenutosi il 10 settembre.