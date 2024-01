Primarie repubblicane in Usa, si parte dall’Iowa: Trump nettamente avanti nei sondaggi

Si parte con le primarie dei repubblicani Usa: si vota in Iowa, dove i sondaggi vedono Trump nettamente avanti ad Haley e DeSantis.

La lunga strada delle primarie repubblicane negli Stati Uniti inizia. Si vota in Iowa, il primo Stato a essere chiamato al voto per scegliere il candidato. Secondo i sondaggi il favorito, oggi, è l’ex presidente Donald Trump.

Una rilevazione effettuata tra i cittadini intenzionati a votare ai caucus locali è stata realizzata per il Des Moines Register, Nbc News e Mediacom: viene considerata un punto di riferimento attendibile quando mancano poche ore al voto.

Primarie repubblicane negli Usa, si parte in Iowa: cosa dicono i sondaggi

Secondo il sondaggio Trump parte dal 48% dei consensi degli elettori dell’Iowa. Dietro di lui ci sarebbe l’ex ambasciatrice all’Onu, Nikki Haley, che ha circa il 20% dei voti. Solo al 16% il governatore della Florida Ron DeSantis, mentre al quarto posto ci sarebbe l’imprenditore Vivek Ramaswamy all’8%.

Se Trump ottenesse tutti questi consensi si tratterebbe di una vittoria da record: mai nessun candidato ha vinto con un margine così ampio in passato. Ma gli ultimi sondaggi confermano anche l’ascesa di Haley: in caso di secondo posto si lancerebbe verso le primarie del New Hampshire, dove ha un sostegno maggiore. Diventerebbe, a quel punto, la vera avversaria di Trump. Se invece DeSantis dovesse arrivare terzo, rischierebbe la disfatta e potrebbe anche lasciare la corsa.