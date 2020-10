Processo Monte dei Paschi di Siena, Profumo e Viola condannati a 6 anni di carcere. Multa da 2,5 milioni di euro ciascuno. Erano accusati di false comunicazioni e aggiotaggio

Sei anni di reclusione è la condanna inflitta dal Tribunale di Milano ad Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, sotto processo in qualità di ex presidente ed ex Ad di Banca Monte dei Paschi di Siena. Ai due manager è stata inflitta anche una sanzione pecuniaria di 2.5 milioni ciascuno, oltre alle pene accessorie di rito, tra cui 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e due anni di interdizione dagli uffici direttivi di imprese.

Le accuse mosse nei loro confronti erano di false comunicazioni sociali e aggiotaggio in relazione ai derivati Alexandria e Santorini e alla loro contabilizzazione a saldi aperti nei bilanci di Mps per gli anni 2013 e 2014 e il primo semestre del 2015. Il pm Stefano Civardi, durante la sua requisitoria, prima di ribadire la richiesta di assoluzione, aveva spiegato che tale contabilizzazione, pur “non corretta” , “di certo non era diretta a ingannare soci e mercati”.

La difesa ha sempre sostenuto che “nessuna informazione fuorviante è mai stata data al mercato”. La Banca è stata stata, invece, condannata a una sanzione di 800mila euro. Mentre l’allora presidente del collegio sindacale, Paolo Salvadori, è stato condannato a 3 anni e 6 mesi.

“Leggeremo con attenzione le motivazioni e senz’altro presenteremo appello contro una sentenza che consideriamo sbagliata. Abbiamo sempre creduto nel corretto operato dei nostri assistiti” il commento dell’avvocato Adriano Raffaelli, uno dei difensori di Profumo e Viola.