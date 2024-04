Profumo crudele

Non so se Piero Fassino è sfortunato o che altro, ma mi pare improbabile che abbia voluto rubare una boccetta di profumo, con quel che guadagna. Lo stanno mettendo alla gogna per niente, secondo me.

Anita Volterra

Via email

Gentile lettrice, quando è uscita la notizia che Fassino era accusato di taccheggio nel duty-free dell’aeroporto di Fiumicino, ho provato pietà per lui. Una debolezza irrazionale lo esponeva al pubblico ludibrio, pensai. Ritenni che forse gli addetti alla sicurezza erano stati troppo severi: avrebbero potuto permettergli di pagare la boccetta di profumo e chiuderla lì. Ma poi si è saputo, da notizie successive, che l’ex segretario dei Ds era stato colto in flagranza di furto, o così pare, altre due volte in precedenza nello stesso duty free. Allora forse non si è trattato di un raptus o di un’ingenuità occasionale, ma di qualcosa di più radicato. La mente umana ha pieghe oscure, indecifrabili, e la cleptomania, abituale o saltuaria, è una di quelle. Anni fa a Beverly Hills fu sorpresa a taccheggiare l’attrice Winona Rider: nella borsa le trovarono calze, reggiseni e altri oggetti. Confessò di essere una cleptomane abituale e fu condannata a tre anni di libertà vigilata e obbligo di cure psichiatriche. Forse è il caso anche di Piero Fassino. Aggravato dal fatto che si crede sottopagato – con uno stipendio da parlamentare! – e piange miseria in pubblico: ricorda quell’imbarazzante discorso alla Camera in cui mostrò la busta paga da deputato? Evito le facili battute su cleptomania e classe politica, ma ricuso il mio primo moto di pietà e dico solo: che la giustizia faccia il suo corso.