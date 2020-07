Pure Mattarella elogia Conte sul Recovery Fund: “Soddisfazione per l’esito che rafforza l’Ue. Create condizioni proficue per l’Italia, ora interventi concreti ed efficaci”

Anche Sergio Mattarella plaude a Giuseppe Conte. L’intesa raggiunta in Europa ha ottenuto l’apprezzamento anche del presidente della Repubblica. Mattarella ha infatti ricevuto il premier poche ore dopo il via libera definitivo all’accordo e, secondo quanto si apprende, ha espresso “soddisfazione per l’importante esito del Consiglio europeo”.

L’esito del Consiglio Europeo, ha detto il capo dello Stato secondo le indiscrezioni, “rafforza il ruolo dell’Unione” e contribuisce alla creazione di condizioni proficue, affinché l’Italia possa predisporre rapidamente un concreto ed efficace programma di interventi. Un’esigenza questa che Mattarella aveva già espresso a giugno prima del Consiglio informale dei Capi di Stato e di governo dell’Ue, quando, incontrando alla vigilia il premier e alcuni ministri, aveva sottolineato la necessità di risposte concrete e in tempi rapidi per l’utilizzo dei fondi che arriveranno dall’Europa.