Qualità della vita, la classifica 2023: Udine conquista la vetta, Foggia ultima

Per la prima volta Udine risulta in testa alla classifica sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore. Ultimo posto per la provincia di Foggia.

La 34esima indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore incorona, per la prima volta, Udine. La città friulana risulta prima davanti a Bologna (che aveva vinto lo scorso anno) e Trento, che chiudono il podio. L’ultimo posto torna a Foggia dopo diversi anni, confermando che le ultime posizioni sono quasi sempre appannaggio di province del Sud.

Arrancano molte delle grandi città, con Firenze sesta, Milano ottava, Roma 35esima (perdendo quattro posizioni), Torino 36esima e Genova solo 47esima dopo aver perso 20 posizioni. La classifica viene stilata sulla base di 90 indicatori statistici e riguarda le 107 province italiane.

Qualità della vita, le province al vertice

Udine scala 11 posizioni conquistando la vetta. Tra i risultati per i quali spicca la provincia friulana troviamo il primo posto sulla qualità della vita delle donne, l’ottavo sulla vita dei bambini, poi anche il record per numero di palestre, piscine e centri per il benessere fisico. Ma è anche quarta nella macro-sezione Giustizia e sicurezza. Positivo anche il fatto che si registrano poche famiglie con Isee inferiore ai 7mila euro.

In top ten ci sono anche nuovi ingressi, come nel caso di Bergamo. Torna tra le prime dieci anche Modena, mentre si confermano Bologna, Trento, Aosta, Milano e Firenze, che scende pero dal podio al sesto posto. Bene anche Monza e Brianza, prima per Ricchezza e consumi. Chiude la top ten Verona mentre escono, a sorpresa, Trieste e Bolzano (12esima e 13esima).

In fondo alla classifica

Nelle ultime posizioni prevalgono invece le province del Mezzogiorno, con l’unica eccezione di Cagliari che si piazza 23esima. Foggia torna ultima dopo 12 anni, mentre nelle ultime 40 posizioni troviamo 9 province del Centro e del Nord, tre in più dello scorso anno: Latina, Imperia, Frosinone, Alessandria, Rovigo, Grosseto, Viterbo, Rieti e Massa Carrara.

In risalita Isernia, che guadagna 24 posizioni. In fondo alla classifica recupera posizioni anche Crotone, che lascia l’ultimo posto e diventa 103esima. Dietro troviamo Siracusa, in netto calo di 14 posizioni, Napoli (che ne perde 7), Caltanissetta e Foggia.