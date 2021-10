“Io ho sempre detto che Quota 100 ha una durata triennale e che non verrà rinnovata, ma sul passaggio alla normalità occorre gradualità”. È quanto ha ribadito oggi il premier, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa a margine del Consiglio Europeo in corso a Bruxelles (qui il video). “Il tema delle pensioni – ha aggiunto il presidente del consiglio – è oggetto di discussione della legge di bilancio, quota cento non verrà rinnovata ma occorre assicurare una gradualità nel passaggio verso la normalità”.

“Questo è oggetto di discussione della legge di bilancio – ha detto ancora Draghi – che presenteremo la settimana che viene. Io non ero d’accordo con Quota 100 e non verrà rinnovata, ora occorre assicurare una gradualità nel passaggio a quella che era una normalità ed è questo l’oggetto della discussione. L’importante è tenere fisso che la legge non sarà rinnovata, poi bisogna essere graduali nell’applicarla. I dettagli saranno resi noti nel corso della legge di bilancio”.

Leggi anche: Franco non schioda da Quota 102. Salvini mendica aiuto dai sindacati. Il Governo propone una transizione in tre anni. Lega disperata: pronta a incontrare persino Landini.