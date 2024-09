Rachele Mussolini, nipote di Benito Mussolini e consigliera più votata dell’assemblea capitolina, lascerà Fratelli d’Italia (FdI) per passare a Forza Italia (FI). A darne notizia per prima è stata Repubblica in un articolo in cui si legge che il motivo del trasloco da via della Scrofa sarebbe che “FdI ha posizioni troppo di destra-destra” al punto da spingere la donna a cambiare partito.

Una ricostruzione confermata poco dopo dalla stessa Rachele all’ANSA. Come rivelato dalla consigliera capitolina: “A breve ci sarà un mio ingresso in Forza Italia. Sono tutti informati”. “Ringrazio Fdi per aver creduto in me e avermi sostenuta per due candidature, l’affetto e la stima rimangono ma per me è tempo di voltare pagina e approdare in un Partito che sento più vicino alla mia sensibilità moderata e centrista”.