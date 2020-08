Raggi a Salvini: “Non sei quello di Roma ladrona? Hai 49 milioni di motivi per scusarti con i romani e gli italiani”

“Matteo Salvini ma non sei quello di “Roma ladrona”? E parli pure? Io i conti li metto in ordine, tu hai 49 milioni di motivi per scusarti con romani e italiani. Sei un chiacchierone. #GiuLeManiDaRoma”. E’ quanto ha scritto su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo alcune dichiarazioni del leader della Lega. “Manager o politico? Per Roma ci vuole un sindaco normale, con tutto l’affetto che ho per la Raggi non ne ha fatta uno, serve qualcuno che ami la citta’ e asfalti le strade” aveva detto Salvini ad Agorà, poco prima, commentando la ricandidatura della Raggi. “Ho incontrato già diversi candidati per le grandi città – ha aggiunto il leader del Carroccio – che andranno al voto, tutte governate ora da Pd e M5S, ma prima ci sono le Regionali, pensiamo a quelle”.

