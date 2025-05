Rai, la sfida tra i partiti nel balletto delle vicedirezioni dei tg

In Rai continua il balletto delle vicedirezioni dei tg, tra quote di partito e nomine in sospeso per completare il puzzle.

La rumba delle vicedirezioni si è quasi completata ma mancano alcuni tasselli fondamentali, e altre caselle si potrebbero liberare a breve. Partiamo dall’ammiraglia perché il TG1 deve sostituire certamente un vicedirettore, Maria Rita Greco, andata a dirigere Rai Italia per l’offerta estero. Essendo la quota di Forza Italia il candidato naturale dovrebbe essere Marco Betello, già caporedattore del mattino. In pista anche Susanna Lemma. Ma se un altro o un’altra degli ambiziosi vice della testata dovesse andarsene allora si aprirebbe un fronte importante. Vi sono diversi capiredattori molto stimati da Gianmarco Chiocci che vorrebbero fare il salto ma il tema delle quote c’è anche qui… difficile pensare a un ingresso dall’esterno ma si vedrà.

Non solo Tg1, tutte le vicedirezioni in ballo in Rai

Al Tg2 per colmare il vuoto lasciato quasi un anno fa da Carlo Pilieci si fa con insistenza il nome di Marco Valerio Lo Prete, giovane e apprezzato capo del politico al Tg1, che però potrebbe finire da tutt’altra parte magari oltreoceano anche se i competitor per il ruolo di corrispondente a New York sono tanti. Più facile la soluzione che porta ad Alfonso Marrazzo, capo dell’economico dello stesso Tg2, gradito al centrosinistra, per tenere buona l’ala sindacale già in guerra. Il direttore Antonio Preziosi al Tg2, oltre ai bassi ascolti del telegiornale e a Tg2 Post che non riesce proprio a decollare nemmeno con la nuova conduzione di Monica Giandotti (gli ascolti sono sempre inchiodati intorno al 2,5% di share) deve fronteggiare altre due uscite dopo le ultime nomine: la prima è Simona Carbonari, che da caporedattrice della società è andata a finire a Rai News 24 (quota Fratelli d’Italia) come vice di Zurzolo l’altro è Luca Moriconi, sempre quota Fratelli, che inizierà a lavorare per la Tgr, dove iniziò diversi anni fa il suo percorso che lo ha portato ad essere conduttore e chigista.

A proposito, nella testata regionale i condirettori sono scesi da tre a due, entrambi nuovi: Antonello Perillo, uomo molto apprezzato da Simona Agnes, e Luca Salerno, molto stimato in zona Fratelli d’Italia. Mai in discussione la riconferma di Roberto Gueli, confermate anche le due donne, Roberta Serdoz e Ines Maggiolini mentre poi c’è Carlo De Blasio, responsabile di tutta l’area web, gradito alla Lega.

A questo proposito è interessante la composizione al Tg3 che resta un monocolore di centrosinistra. Per quanto riguarda il Tg3, ai confermati Alessandra Carli, Riccardo Chartroux e Alessandra Zunica si affiancano altri due nomi, Valeria Ferrante e Gianni Bianco, due ottimi professionisti a capo del politico e della cronaca.

Infine, la radio: nel prossimo cda, a inizio giugno, ci sarà finalmente il passaggio di Nicola Rao al giornale radio Rai e di Giovanni Alibrandi a Radio 2, a meno di ulteriori sorprese o rinvii. Nel primo caso l’attuale direttore della comunicazione si troverà come condirettore Stefano Mensurati, che dovrà essere riconfermato per l’anno che gli resta prima di andare in pensione, e poi si costruirà la squadra entro l’estate. Al posto di Rao dovrebbe salire di grado Fabrizio Casinelli attuale capo ufficio stampa.