Rata Rottamazione in arrivo: quando e chi deve pagarla

Rata Rottamazione in arrivo: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la data delle scadenza per procedere al pagamento con tutte le informazioni necessarie.

Rata Rottamazione in arrivo: quando

La prima rata della rottamazione quater, introdotta dalla manovra di bilancio 2023, è in arrivo. La scadenza è stata fissata al 31 ottobre. Considerando i 5 giorni di tolleranza previsti per legge, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il 6 novembre (il 5 novembre è festivo). In caso di ritardi, parziali o mancati pagamenti, verranno meno i benefici della rottamazione.

Chi deve pagarla

A pagare saranno circa 3 milioni di contribuenti. L’Agenzia delle Entrate specifica come poter procedere al pagamento. “Per pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio “Paga on-line“, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA”.

L’Agenzia ricorda che per i soggetti residenti nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio i termini e le scadenze riferiti alla definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi. Pertanto, la Comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il prossimo mese di dicembre e il termine per il pagamento della prima (o unica) rata della rottamazione-quater è previsto nel 2024.